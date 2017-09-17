Городская администрация планирует крупные инвестиции в строительство новых паркингов у Вацлавской площади

Ольга Васинкевич
17-09-2017
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По сообщению администрации района Прага 1, в данном районе испытывается значительный недостаток парковочных мест. Решить эту проблему возможно благодаря строительству подземных гаражей. Первые 63 места уже оборудуются на улице, прилегающей к Вацлавской площади, их ориентировочная стоимость – порядка 90 миллионов крон (3,4 млн. евро).

Новые паркинги также предполагается построить у набережной, что обойдется еще в 200 миллионов крон (7,5 млн. евро). Ожидается, что вскоре парковочная рампа поведет в другие гаражи и прямо с пешеходной зоны на Вацлавской площади.

 
 
 
 
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