Городская администрация планирует крупные инвестиции в строительство новых паркингов у Вацлавской площади

По сообщению администрации района Прага 1, в данном районе испытывается значительный недостаток парковочных мест. Решить эту проблему возможно благодаря строительству подземных гаражей. Первые 63 места уже оборудуются на улице, прилегающей к Вацлавской площади, их ориентировочная стоимость – порядка 90 миллионов крон (3,4 млн. евро).

Новые паркинги также предполагается построить у набережной, что обойдется еще в 200 миллионов крон (7,5 млн. евро). Ожидается, что вскоре парковочная рампа поведет в другие гаражи и прямо с пешеходной зоны на Вацлавской площади.