Горнолыжные курорты Чехии заполнены туристами почти на 100 %

Эва Туречкова
27-12-2017
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В отелях и пансионах Крконош остаются последние свободные номера. Найти апартаменты на крупнейшем чешском горнолыжном курорте Шпиндлерув-Млын с 10 тысячами гостиничных мест можно уже только в порядке исключения.

Заполненность гостиниц - более 90 процентов, цены начинаются от 750 крон в день, однако в среднем стоимость двухместного номера в новогодние праздники составляет около четырех тысяч крон (160 евро). Большим спросом пользуется также курортный городок Пец-под-Снежкоу. Практически 100% номеров забронировано и в Орлицких горах.

 
 
 
 
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