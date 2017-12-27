Горнолыжные курорты Чехии заполнены туристами почти на 100 %

В отелях и пансионах Крконош остаются последние свободные номера. Найти апартаменты на крупнейшем чешском горнолыжном курорте Шпиндлерув-Млын с 10 тысячами гостиничных мест можно уже только в порядке исключения.

Заполненность гостиниц - более 90 процентов, цены начинаются от 750 крон в день, однако в среднем стоимость двухместного номера в новогодние праздники составляет около четырех тысяч крон (160 евро). Большим спросом пользуется также курортный городок Пец-под-Снежкоу. Практически 100% номеров забронировано и в Орлицких горах.