Голосование о доверии правительству Бабиша состоится 10 января

В среду, 10 января, в 10:00 начнется заседание Палаты депутатов, на котором состоится голосование о доверии правительству Андрея Бабиша. Спустя час ожидается выступление президента Милоша Земана. Об этом журналистам сообщил Председатель нижней палаты Парламента ЧР Радек Вондрачек.

Ожидается, что правительству будет выражен вотум недоверия. На данный момент кабмин может заручиться поддержкой лишь 78 из 200 депутатов. Все представляют движение ANO. Только 15 депутатов от Компартии рассматривают вариант поддержки кабинета министров Бабиша. Коммунисты примут окончательное решение за день до заседания, хотя их возможных голосов все ровно будет недостаточно для утверждения правительства.