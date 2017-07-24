Главой Управления кибербезопасности назначен Душан Навратил

Катерина Айзпурвит
24-07-2017
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Правительство назначило директором Национального управления кибернетической и информационной безопасности бывшего главу Управления национальной безопасности (NBÚ) Душана Навратила. Официально новая структура начнет работу 1 августа 2017 г. К ее компетенции относится защита секретной информации в информационных системах и коммуникациях, криптографическая защита и секретная работа в рамках спутниковой системы навигации «Галилео». Штаб-квартира Управления кибербезопасности открывается в Брно, где в 2018 – 2023 гг. будет возведено отдельное здания на 400 рабочих мест.

 
 
 
 
 
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