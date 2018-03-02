Главой Комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка избран коммунист Ондрачек

Эва Туречкова
02-03-2018 oбновлено
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Депутаты нижней палаты чешского парламента в ходе второго тура тайного голосования избрали главой Комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка коммуниста Зденека Ондрачека. В первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 77 голосов.

Во второй тур прошли Зузана Маерова Заградникова (от Гражданской демократической партии) и Зденек Ондрачек, который баллотировался на этот пост уже в третий раз. Многие законодатели выступали против его кандидатуры, не желая, чтобы комитетом руководил бывший сотрудник сил безопасности, принимавший участие в разгоне студентов в ноябре 1989 г.

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