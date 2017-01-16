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Новости Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер

16-01-2017 14:35 | Катерина Айзпурвит

Бывший глава Нацбанка Мирослав Сингер был назначен на пост главного экономиста Generali CEE Holding. Планируется, что он также станет председателем наблюдательного совета банка «Чешская сберкасса» (Česká pojišťovna), входящего в холдинг. Группа Generali относится к числу крупнейших страховых компаний и работает в 60 странах мира. В Восточной и Центральной Европе компания осуществляет деятельность посредством холдинга Generali CEE Holding. «Чешская сберкасса» является крупнейшей чешской страховой компанией – ее доля на рынке страны составляет 23%, она обслуживает более 3 млн клиентов и 8 млн страховых договоров.

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Чешские власти планируют усилить охрану аэропортов, увеличив число полицейских

16-01-2017 14:58 | Катерина Айзпурвит

В будущем численность полицейских, обеспечивающих охрану аэропортов страны, может быть увеличена на 220 человек. Как сообщает агентство ČTK, проект усиления мер безопасности представлен в докладе Министерства внутренних дел ЧР, который передан на рассмотрение правительству. Если кабинет утвердит введение предлагаемых мер, в течение двух ближайших лет будет проходить набор дополнительных полицейских кадров и их подготовка для работы в аэропортах страны, прежде всего в пражской воздушной гавани, где планируется усилить полицейские наряды на 200 человек. Ежегодные дополнительные расходы на дополнительные полицейские силы оцениваются в сумму 116 млн крон (4 млн 300 тыс. евро). Проект был составлен после неудачной попытки руководства аэропорта расширить полномочия собственной охраны, в частности, получения права на осмотр автомобилей и багажа на прилегающей территории. 

Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер

16-01-2017 14:35 | Катерина Айзпурвит

Бывший глава Нацбанка Мирослав Сингер был назначен на пост главного экономиста Generali CEE Holding. Планируется, что он также станет председателем наблюдательного совета банка «Чешская сберкасса» (Česká pojišťovna), входящего в холдинг. Группа Generali относится к числу крупнейших страховых компаний и работает в 60 странах мира. В Восточной и Центральной Европе компания осуществляет деятельность посредством холдинга Generali CEE Holding. «Чешская сберкасса» является крупнейшей чешской страховой компанией – ее доля на рынке страны составляет 23%, она обслуживает более 3 млн клиентов и 8 млн страховых договоров. 

Государство готово компенсировать ущерб, нанесенный фермерам птичьим гриппом

16-01-2017 14:20 | Катерина Айзпурвит

Министр сельского хозяйства Мартин Юречка представил правительству доклад о ситуации, сложившейся после обнаружения на территории Чехии очагов птичьего гриппа. По словам премьер-министра Богуслава Соботки, государство готово компенсировать ущерб, который нанесло фермерам данного заболевание, вывяленное у домашней птицы. Две недели назад птичий грипп был обнаружен в ЧР впервые за последние десять лет. На сегодняшний день ветеринары нашли шесть очагов заражения. К 16 января 2017 г. было уничтожено в общей сложности 13 000 птиц. 

Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги

16-01-2017 13:55 | Катерина Айзпурвит

Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных. 

Чешские ученые обнаружили в лососе, обитающем у берегов Аляски, опасного солитера

16-01-2017 13:32 | Катерина Айзпурвит

Сотрудники биологического центра АН ЧР выявили у лосося, обитающего у берегов Аляски, ленточного червя, заразного для человека. До сих пор наличие солитера D. nihonkaiense было зафиксировано лишь на тихоокеанском побережье Азии. О находке, сделанной командой чешских ученых во главе с паразитологом Романом Кухтой, сообщает агентство CNN. Человек может заразиться этим паразитом в случае использования в пищу мяса тихоокеанского лосося, не прошедшее достаточную теплообработку, например в таких блюдах японской кухни как суши и сашими. Хотя этот данный вид ленточного червя не является для человека смертельно опасным, он вызывает дифиллоботриоз, сопровождающийся болями и расстройством кишечника. 

Прогноз погоды на вторник, 17 января

16-01-2017 12:48 oбновлено | Катерина Айзпурвит

Во вторник, 17 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем температура воздуха составит от одного до пяти градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до –9 °C. Слабый северный ветер 2-5 м/с. Движение на дорогах Чехии по-прежнему будут затруднять снежные заносы. В связи с обильными снегопадами власти объявили режим тревоги в Злинском и Оломоуцком краях, в районе городов Годонин, Новый Ичин, Опава и Фидек-Мистек, а также в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. В городе Яблонец-над-Нисой, где за субботу и воскресенье выпало более 50 см снега, власти объявили режим стихийного бедствия. 

Нигерийский торговец оружием инвестировал в недвижимость в Праге почти 2 млн евро

16-01-2017 11:58 | Катерина Айзпурвит

Как сообщает портал Seznam Zprávy, 34-летний бизнесмен Хима Абубакар, в отношении которого в Нигерии проводится расследование в связи с продажей армии оружия по завышенным ценам, оказался инвестором, скупавшим квартиры в чешской столице. Кроме того, по данным Интернет-сайта, Абубакар также проводил в Праге переговоры, касавшиеся поставок оружия в Африку. Известно, что нигериец приобрел в жилом комплексе Dock пентхаус стоимостью более 36 млн крон (1 млн 300 тыс. евро), и две квартиры на общую сумму 15,5 млн крон (574 000 евро). Хима Абубакар является исполнительным директором компании Societe D'Equipments Internationaux (SEI), поставляющей оружие армии Нигерии, которая воюет с исламскими террористами «Боко Харам». СМИ сообщают, что часть предназначенных на закупку вооружения средств осела на счетах частных фирм, а в числе подозреваемых оказался и Абубакар. 

Министерство юстиции подверглось критике из-за просчетов в ведении бухгалтерии

16-01-2017 11:41 | Катерина Айзпурвит

Серьезные критические замечания со стороны Верховного контрольного управления вызвало ведение бухгалтерского учета Министерством юстиции. В отчетности за 2015 г., включая статьи доходов и расходов, контролеры обнаружили неточности на общую сумму почти 2,5 млрд крон (92,5 млн евро). Министерство не считает критику справедливой, заявляя, что речь идет лишь о формальных неточностях, которые будут урегулированы в финансовом отчете за 2016 г. 

В Чехии отмечают День памяти Яна Палаха

16-01-2017 11:26 oбновлено | Катерина Айзпурвит

Премьер-министр и члены правительства возложили цветы на то место, где 48 лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. «Это очень важная часть нашей истории, о которой мы не должны забывать», – подчеркнул в своем выступлении Богуслав Соботка. Движение Bez komunistů.cz провело брифинг перед Национальным музеем в Праге, где происходило это трагическое событие. В знак памяти студенты вузов и учащиеся старших классов проводят сегодня голодовку. Подвигу Яна Палаха посвящена выставка в храме св. Николая на пражской Староместской площади. Частью экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 2 февраля 2017 г., станет показ документального фильма «Послание Яна Палаха». 

Катержина Смутна - победительница марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф

16-01-2017 09:14 | Лорета Вашкова

Победительницей проходившего в выходные дни 60-километрового марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф в Зеефельде в Ski Classics среди женщин стала чешка Катержина Смутна. Спортсменка, в январе 2007 года впервые попавшая в десятку лучших на этапе Кубка мира в спринте, ранее выступала за Австрию, с нынешнего сезона она, однако, вновь решила вернуться в сборную Чехии. 

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