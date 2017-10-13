Главным дирижером Чешской филармонии станет Семен Бычков

Новым главным дирижером Чешской филармонии станет американский дирижер русского происхождения Семен Бычков. Агентству ČTK информацию подтвердили два источника, ознакомленные с процессом выбора преемника Иржи Белоглавека. Руководство филармонии планирует представить нового главного дирижера в понедельник на пресс-конференции. 16 октября с Семеном Бычковым будет подписан договор.

Семен Бычков с прошлого сезона является одним из приглашенных дирижеров Чешской филармонии. Он также стал художественным директором проекта «Чайковский», включающего запись всех симфоний Чайковского для компании Decca.