Главным дирижером Чешской филармонии станет Семен Бычков

Ольга Васинкевич
13-10-2017
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Новым главным дирижером Чешской филармонии станет американский дирижер русского происхождения Семен Бычков. Агентству ČTK информацию подтвердили два источника, ознакомленные с процессом выбора преемника Иржи Белоглавека. Руководство филармонии планирует представить нового главного дирижера в понедельник на пресс-конференции. 16 октября с Семеном Бычковым будет подписан договор.

Семен Бычков с прошлого сезона является одним из приглашенных дирижеров Чешской филармонии. Он также стал художественным директором проекта «Чайковский», включающего запись всех симфоний Чайковского для компании Decca.

 
 
 
 
 
 
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