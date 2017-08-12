Пражский международный фестиваль дизайна и моды Designblok, который пройдет с 26 по 30 октября, на этот раз выбрал темой еду. «Еда не в смысле реальной пищи, но и в более широком контексте чувственных впечатлений, связанных с ней. Застолья, время, проведенное с семьей и друзьями, еда как связующее звено и источник наслаждения. Пища для тела и сердца», - сообщила директор фестиваля Яна Зиелински. Главная выставка пройдет в центральном зале Промышленного дворца в пражском Выставочном комплексе. Помимо главного пространства, будет открыт ряд галерей, pop-up магазинов и шоурумов по всей Праге. Фестиваль пройдет уже в 12-й раз.