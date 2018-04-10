Глава христианских демократов представит свой проект правительства меньшинства

Председатель партии христианских демократов (KDU-ČSL) Павел Белобрадек намерен представить лидерам других партий проект преодоления правительственного кризиса путем создания кабинета меньшинства, куда бы вошли гражданские демократы (ODS), «пираты», социал-демократы (ČSSD), христианские демократы (KDU-ČSL), TOP-09 и «Старосты и независимые (STAN).

Правительство в подобном составе получит 85 голосов, то есть больше количества мандатов, которым располагает победитель выборов движение ANO. Как подчеркнул Павел Белобрадек в интервью СМИ, движение ANO, возглавляемое премьером в отставке Андреем Бабишом, потерпело неудачу, поскольку спустя полгода после выборов не способно создать стабильное правительство, которое получило бы поддержку парламента, что наносит урон стране и ее имиджу.

По мысли лидера христианских демократов, кабинет меньшинства, составленный из партий, которые не являются ни экстремистскими, ни радикальными, может предложить сотрудничество движению ANO. Свой проект Павел Белобрадек намерен представить в среду, 11 апреля.