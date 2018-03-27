Глава социал-демократов предлагает сформировать правительство с ANO без Бабиша

Эва Туречкова
27-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек намерен во вторник предложить премьеру в отставке Андрею Бабишу, формирующему по поручению президента Милоша Земана новое правительство, чтобы тот отказался от личного участия в будущем Кабинете министров. По мнению Гамачека, такой шаг значительно упростил бы переговоры о создании коалиционного правительства между движением ANO и социал-демократами, сообщает чешская газета «Право».

Бабиш, в свою очередь, отказывается от введения прогрессивного налогообложения, предлагаемого социал-демократами, споры ведутся также по поводу оплаты больничных листов в течение первых трех дней болезни. Социал-демократы требуют возмещения заработка в размере не меньше 60 – 70% от зарплаты, ANO предлагает 30%.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 