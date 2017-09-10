Глава МВД защищал позицию Чехии по системе миграционных квот

Глава Министерства внутренних дел Чехии Mилан Хованец в письме, отправленном комиссару ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу, защищает критическую позицию ЧР касательно системы миграционных квот, и напоминает ему о том, каким образом Прага помогает решению миграционного кризиса. Об этом информирует «Чешское телевидение».

«Чехия является одним из отличников в том, как помогать иным образом - несколько сотен наших полицейских приняло участие в международных миссиях. Мы также выделили значительные финансовые средства и отмечали, что необходимо решать миграционный кризис в первую очередь за рубежом, в Африке», – подчеркнул Хованец в интервью Чешскому телевидению.

По его словам, Чехия является одной из наиболее активных стран, которые стремятся улучшить условия беженцев непосредственно там, откуда они устремляются в Европу.