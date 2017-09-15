Глава МВД надеется, что М.Земан хочет обсудить лишь общее состояние дел в полиции

Лорета Вашкова
15-09-2017
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Глава чешского МВД Милан Хованец предполагает, что президент Милош Земан намеревается обсудить с ним общее состояние дел в полиции, а не конкретное дело касательно финансирования фермы «Гнездо аиста», фигурантом которого является лидер движения ANO и бывший министр финансов Андрей Бабиш.

В своем аккаунте Тwitter министр высказал предположение о том, что «господин президент осведомлен о том, что глава МВД, согласно закону, не имеет права доступа к данным по расследуемым делам». Земан ранее сообщил, что планирует встречу с министром с целью выслушать его позицию по упомянутому делу по возвращении из Нью-Йорка, во второй половине следующей недели.

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