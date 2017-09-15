Глава МВД Чехии обсуждал в США сотрудничество в сфере безопасности

В пятницу завершается рабочий визит министра внутренних дел ЧР Милана Хованеца в США. С представителями американского правительства и секретных разведывательных служб глава МВД обсуждал возможность сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. В Вашингтоне Хованец встретился с замминистром внутренних дел США.

Чешские земляки, пострадавшие в Техасе от урагана «Харви», получили от чешского государства финансовую помощь в объеме 5 миллионов крон (192 тыс. евро), которые были переданы им министром в рамках данного визита.