Глава Минюста Т. Мала уходит в отставку; ведомство может возглавить А. Бабиш

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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После обвинений в плагиате в дипломной работе министр юстиции нового кабинета Татьяна Мала от движения ANO подала в отставку, проведя в должности 13 дней. Политик по-прежнему отрицает факт незаконных заимствований текстов из чужих работ, признавая лишь «неточности в цитировании». При этом Мала заявила, что уходит из-за нежелания компрометировать новое правительство.

Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что будет просить президента Милоша Земана временно назначить его на пост главы Минюста, чтобы затем подобрать другую кандидатуру.

Оппозиция уже выразила удовлетворение в связи с отставкой Татьяны Малой, однако переход ведомства к Андрею Бабишу, в отношении которого ведется расследование о злоупотреблении евросубсидиями, вызывает у оппозиционных политиков резкий протест. Коммунисты, заявившие о своей готовности поддержать в парламенте кабинет ANO и социал-демократов, назвали, со своей стороны, уход Малой «поражением правового государства и победой медиакратии».

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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