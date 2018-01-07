Глава Минюста призвал к контролю в сфере выплат жилищных пособий

Лорета Вашкова
07-01-2018
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Mинистр юстиции ЧР Роберт Пеликан намерен более детально изучить вопрос, касающийся выплаты пособий по съему жилья. В ходе трехдневного рабочего визита в Усти-над-Лабе и посещения нескольких мест проживания социально-исключенных групп населения глава Минюста, в частности, отметил, что государство должно контролировать, отвечают ли размер жилищных пособий уровню квартир, в которых проживают представители наиболее слабых слоев населения. «Такие вопросы следует решать в ускоренном порядке», – подчеркнул Р. Пеликан.

Многие жители так называемых гетто проживают в домах, владельцы которых долгие годы не проводили ремонт, однако установили чрезмерно высокие цены на жилье. Министр посетит в целом более десяти зон социального отчуждения, в которых действует Агентство социальной интеграции.

Вследствие решения нового правительства Чехии во главе с Андреем Бабишом ликвидировать пост министра по правам человека и равным возможностям ранее входившие в его сферу вопросы перешли в компетенцию Минюста.

Лорета Вашкова
07-01-2018
Отослать электронной почтой
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