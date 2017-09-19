Глава Минпрома Чехии вместе с делегацией предпринимателей посетят Болгарию и Молдову

Во вторник, 19 сентября, глава Минпрома Чешской Республики Иржи Гавличек отправился с рабочим визитом в Болгарию и Молдову. Министра сопровождает делегация чешских предпринимателей в составе 20 человек.

В поиске деловых партнеров в данных государствах заинтересованы, как следует из пресс-релиза Министерства промышленности и торговли и Экономической палаты Чехии, прежде всего, чешские энергетические компании, предприятия отрасли информационных технологий, машиностроения, пищевого и стекольного производства, а также фармацевтической промышленности.

В Софии Иржи Гавличек встретится с министром экономики и замминистром энергетики. В среду в Кишиневе чешский министр проведет переговоры с зампредседателем правительства, а также с министром экономики Республики Молдова. В повестке визита предусмотрено и открытие в четверг Чешско-молдавского предпринимательского форума. В прошлом году объемы чешского экспорта в Молдавию повысились в межгодовом сравнении на треть и составили 830 млн крон (31 млн евро).