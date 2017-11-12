Глава Минфина: профицит бюджета в 2017 г. может составить 10 млрд крон

Лорета Вашкова
12-11-2017
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Профицит государственного бюджета в текущем году с учетом финансовых средств из фондов Евросоюза может составить сумму до десяти миллиардов крон, а без этих средств дефицит госбюджета составил бы примерно 10 млрд крон. О разнице в программе Чешского телевидения «Otázky Václava Moravce» сообщил министр финансов ЧР Иван Пильны.

При этом одобренный на 2017 год дефицит бюджeта составляет, что общеизвестно, 60 млрд крон. К концу октября избыток государственного бюджета в Чехии повысился до 26,5 млрд с сентябрьских 17,4 млрд крон.

 
 
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