Глава МИД: Взаимодействие разных культур – залог их существования и развития

Антон Каймаков
07-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во взаимодействии разных культур видит министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек гарантию их выживания и дальнейшего развития. Об этом глава МИД заявил во время открытия специальной конференции, посвященной межкультурному диалогу и роли СМИ в этом процессе. В конференции, проходящей в пражской штаб-квартире чешского внешнеполитического ведомства, принимают участие ученые, представители средств массовой информации, а также дипломаты из европейских и мусульманских государств.

Глава чешского МИД на вздоры заявления «о неминуемом столкновении цивилизаций» высказал надежду на универсальный характер общечеловеческих ценностей.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 