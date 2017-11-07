Глава МИД: Взаимодействие разных культур – залог их существования и развития

Во взаимодействии разных культур видит министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек гарантию их выживания и дальнейшего развития. Об этом глава МИД заявил во время открытия специальной конференции, посвященной межкультурному диалогу и роли СМИ в этом процессе. В конференции, проходящей в пражской штаб-квартире чешского внешнеполитического ведомства, принимают участие ученые, представители средств массовой информации, а также дипломаты из европейских и мусульманских государств.

Глава чешского МИД на вздоры заявления «о неминуемом столкновении цивилизаций» высказал надежду на универсальный характер общечеловеческих ценностей.