Глава МИД Великобритании обсудит в Праге Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 25 сентября, посетит Прагу. Со своим чешским коллегой Любомиром Заоралеком он обсудит, помимо прочего, вопросы, касающиеся выхода Соединенного Королевства из ЕС. В ноябре 2016 года Борис Джонсон во время визита в Чехию заверил, что Лондон и после Brexit будет охранять права граждан ЕС, проживающих на британской территории, а также высказался в пользу сохранения экономических отношений между Великобританией и остальными членами Евросоюза.

В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о небходимости двухлетнего переходного периода после Brexit, чтобы Лондон и государства ЕС смогли адаптироваться к новым правилам. Мэй также повторила, что после выхода страны из состава ЕС европейским гражданам будут гарантированы их законные права в Британии.

«До тех пор пока красивые фразы, сказанные Мэй, не получат подтверждения в официальных предложениях с британской стороны, мы не можем начать переговоры о наших отношениях в будущем», - отреагировал на заявление главы британского правительства бывший госсекретарь Чехии по европейским вопросам Томаш Проуза. Он подчеркнул, что «Brexit является плохим известием для компаний обеих сторон, однако больший урон он нанесет британцам».