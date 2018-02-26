Глава МИД: В деле Салиха Муслима Чехия будет действовать в соответствии с законом

Предполагается, что уже во вторник состоится телефонный разговор главы чешского МИД Мартина Стропницкого с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания в Праге курдского политика Салиха Муслима. Как подчеркнул руководитель чешского внешнеполитического ведомства, что касается требования Турции об экстрадиции бывшего сопредседателя сирийской курдской Партии «Демократический союз», страна будет действовать строго в соответствии с законом, честно и стандартно.

Мартин Стропницкий отказался рассуждать на тему возможности обмена Салиха Муслима на двух чешских граждан, Маркету Вшелихову и Мирослава Фаркаса, осужденных в Турции за сотрудничество с сирийскими курдами. Министр подчеркнул, что сначала решение по поводу Салиха должен принять суд. На основе вынесенного вердикта потом отдельное решение может принять министр юстиции.