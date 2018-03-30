Глава МИД Чехии: Российское заявление о «Новичке» в Чехии – не просто банальные слова

Антон Каймаков
30-03-2018 oбновлено
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Реагируя на заявление пресс-секретаря МИД Российской Федерации Марии Захаровой, сделанное в четверг по поводу газа «Новичок», возможностей чешской химической промышлености, а также уровня продвинутости Чехии в сфере противохимической обороны, министр иностранных дел Мартин Стропницкий после встречи с президентом Милошем Земаном подчеркнул, что это «не просто банальности». Он не стал комментировать слова Захаровой «о важном месте в изысканиях» Чехии, которое «занимают вещества нервно-паралитического действия» типа «Новичок». Министр лишь повторил, что самым существенным в этом случае является то, что верховные представители Чешской Республики, премьер и он, категорически опровергли связь между Чехией и «Новичком».

Распоряжение президента Милоша Земана, отданное Информационной службе безопасности (контрразведка) с целью поиска следа упоминаемого отравляющего вещества в Чехии, глава МИД воспринимает, как стремление найти «200-процентное подтверждение» того, что высказанные в адрес Чехии обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

Антон Каймаков
30-03-2018 oбновлено
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