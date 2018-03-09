Глава МИД Чехии: Гибель Яна Масарика не была самоубийством

Министр иностранных дел Чешской Республики Мартин Стропницкий, принявший участие в памятной встрече в Чернинском дворце, штаб-квартире МИД, считает, что гибель министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика (1886-1948) в 1948 году не являлась самоубийством. Журналистам глава внешнеполитического ведомства сообщил, что намерен в России запросить архивные документы, которые могли бы пролить свет на обстоятельства смерти сына первого президента Чехословакии.

С момента гибели Яна Масарика прошло 70 лет. Бездыханное тело дипломата было найдено под окнами министерской квартиры. До сих пор обсуждаются несколько версий произошедшего в ночь с 9 на 10 марта 1948 года – убийство, самоубийство или несчастный случай. Последнее расследование, а всего следственные действия по данному делу проводились четыре раза (1948, 1968-69, 1993-96, 2001-2003), завершившееся в 2003 году, было прекращено с констатацией, что речь шла об убийстве. Преступник, однако, остается неизвестен.

Собрания в память о Яне Масарике, сыне первого президента Чехословакии и министре иностранных дел страны, МИД Чешской Республики проводит ежегодно.

«Ян Масарик был выдающейся личностью нашей истории. Я бы сказал, что в его жизни сконцентрировалась часть судьбы нашей страны», - заявил министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время своего выступления. Он напомнил, что в период Второй мировой войны Ян Масарик принимал активное участие в работе чехословацкого правительства в изгнании, а потом продолжил свою деятельность в составе правительств освобожденной Чехословакии. Ян Масарик, по словам министра Стропницкого, после войны считал своей обязанностью обеспечивать сохранение связи с демократической традицией довоенной Чехословакии в ситуации, которую нельзя называть нормальной. «Это была трагедия для всего народа. Происходившее стало подтверждением начала новой, но темной эры», - подчеркнул глава МИД Чехии.