Интересы чешской компании Liglass Trading CZ по получению заказа на строительство и эксплуатацию гидроэлектростанций лоббировал глава канцелярии президента ЧР Вратислав Млынарж, рекомендуя эту фирму своему киргизскому коллеге Сапару Исакову. Об этом сообщает сайт Neovlivní.cz, в распоряжение которого попало письмо, посланное Млынаржом Исакову в сентябре 2016 г. Согласно данным издания Aktuálně.cz, компания не известна ни в своем сегменте, ни в Министерстве промышленности. Стоимость заказа составляет сотни миллионов долларов, при том что оборот Liglass Trading CZ достигает лишь нескольких сотен тысяч крон. Вратислав Млынарж подтвердил, что оказывал компании поддержку как чешской фирме, однако отверг предположения в своей личной заинтересованности. Как сообщил Aktuálně.cz почетный консул Чехии в Бишкеке Марат Джанбаев, он узнал о Liglass в начале текущего года, когда к нему обратились члены киргизского правительства с просьбой предоставить дополнительные сведения о компании. Совместно с послом ЧР в Астане он организовал там встречу президентов Чехии и Киргизии на открытии выставки Экспо-2017, на которой обсуждалась компания Liglass. В начале недели фирма подписала договор о строительстве и эксплуатации двух крупных и десяти меньших гидроэлектростанций. Чешская фирма должна инвестировать около 37 млн долларов в приобретение доли российской компании «РосГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», реализующей данный проект. Общие расходы на строительство гидроэлектростанций оцениваются в сумму от 400 до 700 млн долларов. Петр Юрчик, возглавляющий региональный офис CzechTrade, сообщил, что впервые услышал о Liglass Trading CZ три недели назад.