Глава кабинета призвал министра обороны принять решение о закупке радаров

На заседании президиума Совета безопасности глава правительства в отставке Андрей Бабиш обсудил с министром обороны Карлой Шлехтовой порядок закупки новых военных радаров. На пресс конференции премьер подчеркнул, что «решение должна принять министр», напомнив при этом, что радары, которыми пользуется армия, были сделаны 30 лет назад.

Согласно недавнему сообщению Карлы Шлехтовой, министерская проверка обнаружила серьезные недочеты при проведении тендеров по военным закупкам. Материалы по выявленным фактам были переданы военной полиции.