Глава Института изучения тоталитарных режимов посетит Чешско-российский форум

Директор Института изучения тоталитарных режимов (ИИТР) Зденек Газдра заявил, что институт не участвует в организации Чешско-российского форума, однако он примет участие в его научной части, которая посвящена проблематике изучения российских архивов. Таким образом он отреагировал на призыв своих коллег по ИИТР, которые призвали его отказаться от участия в форуме, так как оно «противоречит законной цели деятельности института». По их мнению, Совет ИИТР должен помешать Газдре выступить на «пророссийском мероприятии».

Зденек Газдра, в свою очередь, указал на то, что помимо него, согласие на участие в форуме дали и другие чешские историки, которые занимаются изучением современной истории. «Мы хотим использовать данное мероприятие, в том числе для передачи российской стороне списка тех архивных материалов, повышение доступности которых мы бы приветствовали», - объяснил директор ИИТР.