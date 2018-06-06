Глава Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями отверг предположение о политизации «Гнезда аиста»

Николас Айллет, генеральний директор Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями (OLAF), созданного по решению Европейской комиссии, отверг предположение о том, что дело «Гнездо аиста», махинациях с евродотациями, в которых подозревается премьер Чехии Андрей Бабиш, является политизированным. Таким образом сам Бабиш прокомментировал реакцию главы упомянутой европейской службы.

Николас Айллет упомянул о «Гнезде аиста» на пресс-конференции, предоставив отчет о деятельности подведомственного ему бюро за минувший год. В общей сложности OLAF в 2017 году завершил рассмотрение 197 дел. Чехии касались четыре из них, причем два дела уже были закрыты.