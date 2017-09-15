Глава Чехии встретится в США с президентом Кореи и Иваной Трамп

Глава Чешской Республики Милош Земан 17 сентября отправится с рабочим визитом в США, где во вторник выступит на Генеральной ассамблее ООН. В понедельник чешскому президенту вручат престижную премию Warrior for Truth («Борец за правду») фонда Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Американский фонд оценивает деятельность личностей, вставших на защиту интересов еврейского народа. Уже в 2015 году имя главы ЧР было внесено в список ста влиятельных деятелей, оказавших положительное влияние на жизнь евреев.

В рамках визита Земан встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, председателем 72-й Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком и с президентом Республики Корея Мун Чже Ином. Об этом Чешскому агентству ЧТК 15 сентября сообщил руководитель международного отдела канцелярии Пражского Града Рудольф Йиндрак. Включена в программу визита чешского президента также встреча с заместителем генсекретаря ООН Владимиром Воронковым, который недавно возглавил новое управление по борьбе с терроризмом ООН.

В понедельник Милошу Земану предстоит личная встреча с первой супругой президента США Дональда Трампа, уроженкой Злина Иваной Трамп. С кандидатом на пост американского посла в Праге он уже беседовал в июне в Пражском Граде. В ходе данной встречи обсуждались причины, из-за которых бывшая жена Трампа отказалась от предложения занять данную должность.