Глава чешской дипломатии получил травму головы в результате аварии

Лорета Вашкова
16-09-2017
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В Зноемской области в пятницу вечером произошла автоавария, в результате которой пострадал министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек. Глава чешской дипломатии одновременно является лидером партии социал-демократов в избирательной компании, проходящей накануне предстоящих парламентских выборoв, которые состоятся 20-21 октября.

Министр получил ранение головы, однако в целом его состояние нормальное, он был после обследования выписан из больницы в Брно. Об этом ЧТК сообщила Ирена Валентова из пресс-службы МИДа. ДТП произошло в результате столкновения двух машин недалеко от Леховиц. Полиция расследует обстоятельства ДТП, информировал пресс-секретарь полиции Южной Моравии Павел Шваб.

 
 
 
 
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