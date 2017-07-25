Mинистр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек в ходе переговоров с министром по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвидом Дэвисом вновь перечислил чешские приоритеты, имеющие первостепенное значение при построении будущих отношений Праги и Лондона. Среди приоритетов – сохранение прав чешских граждан в Великобритании и решение финансовых обязательств Британии перед Евросоюзом. Глава чешской дипломатии на пресс-конференции отметил, что встречу с Дэвисом не следует понимать как вмешательство в процесс переговоров Великобритании с Европейской комиссией хотя бы по той причине, что обозначенные чешской стороной приоритеты являются составной частью общих требований 27-и государств ЕС.