Глава чешской дипломатии напомнил Д. Дэвису о чешских приоритетах в переговорах по Brexit

Лорета Вашкова
25-07-2017
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Mинистр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек в ходе переговоров с министром по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвидом Дэвисом вновь перечислил чешские приоритеты, имеющие первостепенное значение при построении будущих отношений Праги и Лондона. Среди приоритетов – сохранение прав чешских граждан в Великобритании и решение финансовых обязательств Британии перед Евросоюзом. Глава чешской дипломатии на пресс-конференции отметил, что встречу с Дэвисом не следует понимать как вмешательство в процесс переговоров Великобритании с Европейской комиссией хотя бы по той причине, что обозначенные чешской стороной приоритеты являются составной частью общих требований 27-и государств ЕС.

 
 
 
 
 
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