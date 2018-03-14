Глава чешского МИД выразил поддержку Великобритании в связи с атакой с использованием нервно-паралитического газа

Как сообщается на сайте МИД ЧР, в ходе встречи с министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом глава дипломатии Чехии Мартин Стропницкий выразил поддержку Соединенному Королевству «в связи с недавней беспрецедентной атакой с использованием нервно-паралитического газа».

После встречи с британским дипломатом Мартин Стропницкий опубликовал в своем Twitter следующие комментарии: «Британская сторона знает о нашем вчерашнем выражении солидарности с Соединенным Королевством и осуждение атаки с использованием нервно-паралитического газа». «Ответные меры со стороны Великобритании можно было ожидать. Однако у нас нет информации, чтобы другие страны приступили в связи с этим к высылке российских дипломатов со своей территории так, как это сделала Великобритания», – добавил чешский министр.

14 марта стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как передает ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет отношения к инциденту.