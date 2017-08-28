Глава чешского МИД: идти к своей цели, но без риска раскола в ЕС

Глава чешской дипломатии на встрече с дипломатами, проходящей в понедельник в Министерстве иностранных дел, отметил принципиальное значение продвижения Чехией своих целей в Евросоюзе. Одновременно, как подчеркнул Любомир Заоралек, достижение поставленных целей не должно происходить за счет риска политического раскола в рядах ЕС. По мнению Заоралека, Европа, что небезопасно, начинает разделяться на Восток и Запад, а также на Юг и Север, и единство ЕС не является само собой разумеющимся. Будучи бюрократическим проектом,ЕС изначально не предполагало возникновения политических компромиссов, однако именно находить компромиссы и должно научиться общество, заявил Заоралек.