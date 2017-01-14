Новости Глава чешского МИД: Чехии придется долго ждать назначения нового посла США

14-01-2017 18:00 | Лорета Вашкова

Глава чешского МИД Любомир Заоралек опасается, что Чехии придется долго ждать назначения нового посла США в Праге. Отзыв новоизбранным президентом Дональдом Трампом всех назначенных Бaраком Обамой послов США он считает беспрецедентным. После пяти часов длившейся в Ланах встречи с президентом М. Земаном и его советниками по вопросам внешней политики Заоралек сообщил чешским журналистам, что он не уверен в том, что новый посол Америки займет свою должность до конца текущего года, так как пройдет немало времени прежде чем американский Конгресс одобрит назначение новых послов. Чехию после избрания Трампа покидает посол США Эндрю Шапиро, который отнюдь не принадлежит к кругу фаворитов президента Чехии. Заоралек сообщил, что приветствует полученное Земаном от Трампа официальное приглашение посетить Белый дом. Предполагается, что прохладные отношения Земана с представителями официальных кругов США в период правления Обамы с приходом Трампа к власти претерпят изменения в лучшую сторону. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ранее сообщил, что «господин президент активно налаживает исключительно дружеские отношения с новым главой США Д. Трампом, в отличие от правительства Чехии, проспавшего данный момент».

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Глава чешского МИД: Чехии придется долго ждать назначения нового посла США 14-01-2017 18:00 | Лорета Вашкова Глава чешского МИД Любомир Заоралек опасается, что Чехии придется долго ждать назначения нового посла США в Праге. Отзыв новоизбранным президентом Дональдом Трампом всех назначенных Бaраком Обамой послов США он считает беспрецедентным. После пяти часов длившейся в Ланах встречи с президентом М. Земаном и его советниками по вопросам внешней политики Заоралек сообщил чешским журналистам, что он не уверен в том, что новый посол Америки займет свою должность до конца текущего года, так как пройдет немало времени прежде чем американский Конгресс одобрит назначение новых послов. Чехию после избрания Трампа покидает посол США Эндрю Шапиро, который отнюдь не принадлежит к кругу фаворитов президента Чехии.



Заоралек сообщил, что приветствует полученное Земаном от Трампа официальное приглашение посетить Белый дом. Предполагается, что прохладные отношения Земана с представителями официальных кругов США в период правления Обамы с приходом Трампа к власти претерпят изменения в лучшую сторону. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ранее сообщил, что «господин президент активно налаживает исключительно дружеские отношения с новым главой США Д. Трампом, в отличие от правительства Чехии, проспавшего данный момент».

МВД Чехии планирует передачу финансового дара Израилю 14-01-2017 17:06 | Лорета Вашкова Министерство внутренних дел Чехии планирует предоставить Израилю финансовый дар в размере 8,1 миллиона крон (300 тыс. евро). Средства предназначены на покупку пожарной автоцистерны большой вместимости. В понедельник данный вопрос будет рассмотрен на заседании чешского правительства.

Коукалова вторая в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону 14-01-2017 16:50 | Лорета Вашкова Одна из лидеров нынешнего сезона, биатлонистка сборной команды Чехии Габриэла Коукалова показала в субботу второй лучший результат в рамках спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. На 22 секунды опередила ее финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, одержавшая первую победу в нынешнем сезоне. Третьей стала немка Лаура Дальмайер. Все три призера гонки прошли огневые рубежи без промахов.

Прогноз погоды на воскресенье 14-01-2017 14:30 | Лорета Вашкова Чешский гидрометеоцентр предупреждает, что в области Высочины и на возвышенностях вплоть до воскресного вечера вероятно образование снежных отложений, а в некоторых местах Крушных гор - сугробов. Части территории равнины и далее грозит гололед. В воскресенье в Чешской Республике ожидается облачная или пасмурная погода, местами с прояснениями и снегопадом. Температура воздуха днем от –3 до +1 °C, ночью от -3 до -7 °C. Ветер умеренный западный, юго-западный 3 – 7 м/с.

Премьер-министр Словении посетит с визитом Прагу 14-01-2017 13:59 | Лорета Вашкова Премьер-министр Словении Миро Церар в конце января посетит с официальным визитом Чешскую Республику, информирует агентство ČTK. В прогамме визита - встречи с главой чешского правительства Богуславом Соботкой, а также с президентом Милошом Земаном и министром культуры Даниэлем Германом. Вспомнит словенский премьер также о 60–й годовщине со дня смерти выдающегося словенского архитектора Йоже Плечника, внесшего большой вклад в некоторые преобразования Пражского Града, который является резиденцией чешского президента. Плечник также широко известен как автор проекта храма Наисвятейшего Сердца Господня на пражских Виноградах. Последний является кандидатом на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Чешские пенсионеры - страстные и самые экономные путешественники 14-01-2017 13:34 | Лорета Вашкова Чешские пенсионеры (старше 65 лет) являются одними самых больших любителей путешествий в Европе. В рейтинге стран ЕС, жителям которых не сидится дома больше остальных, Чешская Республика заняла третье место, Франция - первое, Кипр - второе. Европейцы старшего возраста по большей части предпочитают познавать достопримечательности и красоты стран своего постоянного проживания. Согласно данным Евростата, расходы, которые позволяют себе чешские пенсионеры во время путешествий, являются самыми низкими из всех граждан Евросоюза. Например, в 2014 году они тратили в день 13,7 eвро, то есть дневной бюджет одного чешского туриста не превысил 370 крон.

Чехия подала жалобу в связи с европейской директивой относительно денатурации спирта 14-01-2017 13:10 | Лорета Вашкова Чешская Республика подала жалобу в Европейский судебный двор по поводу решения Европейской комиссии о внесении изменений в порядок денатурации спирта. По мнению представителей чешского Министерства финансов, данные изменения, помимо прочего, способны повлечь за собой уклонение от уплаты налогов. Новые правила должны вступить в силу с августа. Чехия одновременно подала в Судебный двор ЕС прошение об отсрочке исполнения постановления до принятия судом решения о заявлении, оспаривающем действия ЕК.

Глава чешской дипломатии встретился с президентом для обсуждения внешней политики 14-01-2017 12:44 | Лорета Вашкова Mинистр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в субботу проводит в летней резиденции главы государства в Ланах переговоры с президентом Милошом Земаном и с группой его экспертов касательно концепции внешней государственной политики ЧР. Обсуждаться, предположительно, будут отношения между Чехией и США, вопросы безопасности, а также выход Великобритании из состава Евросоюза.

Чехия может предоставить кредит МВФ 13-01-2017 17:55 oбновлено | Антон Каймаков Правительство Чешской Республики обсудит возможность представления кредита Международному валютному фонду в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Новый кредитный договор должен заменить собой предыдущий. Финансовые средства Чехия одалживала МВФ и в иные годы.