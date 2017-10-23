Глава ANO встретится с президентом ЧР и продолжит переговоры с парламентскими партиями

Председателя победившей на выборах партии ANO Андрея Бабиша 23 октября примет президент ЧР Милош Земан в своей резиденции в Ланах.

Также Андрей Бабиш намерен продолжать переговоры с лидерами партий, прошедших в парламент. В воскресенье, 22 октября глава ANOуже встретился с представителями компартии (KSČM), партии «Старосты и независимые» (STAN) и социал-демократов (ČSSD).

На понедельник, 23 октября, запланирована встреча Андрея Бабиша с партией «Свобода и Прямая демократия» Томио Окамуры и христианскими демократами (KDU-ČSL).