Глава администрации Крыма Сергей Аксенов назвал предложение Милоша Земана неморальным

Глава администрации Крыма Сергей Аксенов в четверг присоединился к российским критикам предложения чешского президента Милоша Земана о финансовой компенсации за аннексированный полуостров. В интервью агентству ТАСС Аксенов назвал предложение Земана неморальным.
Сергей Аксенов также обратил внимание на обнародованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного российским государственным агентством ВЦИОМ, в соответствии с которыми девяти из десяти россиян предложение Земана не нравится. По словам крымского политика, результаты свидетельствуют о том, что «патриотический крымский консенсус, сформированный в марте 2014 года, в российском обществе является определяющим».
На минувшей неделе глава Чешской Республики во время своего выступления в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы назвал аннексию Крыма завершенным делом («fait accompli»). По его мнению, в этой связи Киеву необходимо договориться с Москвой о компенсации в денежных средствах, нефти или газе. Идею отвергли как Киев, так и Москва.
Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу
Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии
Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины
Летейский город Марины Цветаевой