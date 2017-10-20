Глава администрации Крыма Сергей Аксенов назвал предложение Милоша Земана «аморальным»

Глава администрации Крыма Сергей Аксенов в четверг присоединился к российским критикам предложения чешского президента Милоша Земана о выплате Россией финансовой компенсации за аннексированный полуостров. В интервью агентству «ТАСС» Аксенов назвал предложение Земана «аморальным».

Сергей Аксенов также обратил внимание на обнародованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного российским государственным агентством ВЦИОМ, в соответствии с которыми девяти из десяти россиян предложение Земана не нравится. По словам крымского политика, результаты свидетельствуют о том, что «патриотический крымский консенсус, сформированный в марте 2014 года, в российском обществе является определяющим».

На минувшей неделе глава Чешской Республики во время своего выступления в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы назвал аннексию Крыма «свершившимся фактом» (fait accompli). По его мнению, в этой связи Киеву необходимо договориться с Москвой о компенсации в денежных средствах, нефти или газе. Идею отвергли как Киев, так и Москва.