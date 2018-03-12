Глаукомой в Чехии страдает более 360 тысяч человек

От глаукомы страдает все больше чехов, каждый 25-й житель страны в возрасте старше 40 лет. О риске повышенного внутриглазного давления до субботы будут напоминать инициаторы мероприятий, проводимых в связи со Всемирной неделей борьбы с глаукомой и направленных на профилактику и предупреждение развития слепоты. В их рамках граждане могут бесплатно проверить свое зрение.

Глаукомой страдают более 360 тысяч соотечественников, а многие другие пока о своей болезни не знают, сообщила вице-президент Чешского общества глаукомы Эва Ружичкова.