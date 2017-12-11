Гипермаркеты Globus выключают рождественскую музыку

Катерина Айзпурвит
11-12-2017
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Сеть гипермаркетов Globus приняла решение отключать в вечерние часы, когда наблюдается наибольший наплыв покупателей, трансляцию рождественских песен. Такие меры руководство решило ввести, предварительно протестировав нововведение и получив положительные отзывы клиентов.

«В числе покупателей были и такие, кто приходил к нам именно в те часы, когда мы не транслируем музыку, чтобы за это время сделать самые крупные рождественские покупки», – сообщает пресс-секретарь Globus. Положительно встретили это решение и сотрудники.

Другие торговые сети в Чешской Республике не планируют идти на подобные шаги – рождественская музыка в период Адвента давно стала неотделимой частью торговли.

При этом большой резонанс вызвало недавнее заявление британского психолога Линды Блейр, которая в интервью Sky News предупредила, что постоянное прослушивание рождественской музыки может наносить вред психическому здоровью человека.

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