Гетманов, поддержавших на выборах конкурента президента, на инаугурацию М. Земана не пригласили

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Приглашение на инаугурацию переизбранного на второй срок Милоша Земана, которая состоится 8 марта, из канцелярии Пражского Града получили далеко не все гетманы и мэры чешских городов. Об этом сообщило Чешское информационное агентство ЧТК. В списке гостей, приглашенных на торжественную церемонию вступления в должность главы Чехии, отсутствуют имена представителей краевых администраций, не поддержавшие М. Земана в ходе выборов.

За «закрытыми дверями» оказался, к примеру, гетман г. Пардубице Мартин Нетолицкий и его коллега из Либереца Мартин Пута. «По моим сведениям, приглашение на инаугурацию из администрации главы ЧР не получил ни один из гетманов, поддержавших в борьбе за президентское кресло не М. Земана, а его конкурента Иржи Драгоша», – подчеркнул М. Пута в интервью ЧТК.

 
 
 
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