Генконсульство ЧР в Санкт-Петербурге принимает участие в фестивале «Открой свою Европу»

Генеральное консульство Чешской Республики в Санкт-Петербурге вновь выступает одним из участников фестиваля «Открой свою Европу в Эрмитаже», который вместе с музеем в здании Главного Штаба проводит Представительство Европейского союза в России.

В чешской части программы фестиваля – урок языка, исполнение народных песен и презентация книги Антонина Баяи «Одичание». Поскольку одной из тем фестиваля 2017 года является экология, в секторе, посвященном европейскому кино, состоится показ фильма «История Пражского зоопарка: прошлое и настоящее».

Фестиваль, который знакомит россиян с языками и культурой стран Европы, приурочен к Международному дню европейских языков и 300-летию второго путешествия царя Петра I по странам Старого Света (1716-1717 гг.). В мероприятии принимает участие 18 стран, в числе которых – Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Латвия, Литва, Испания, Италия, Хорватия, Финляндия, Франция, Эстония. В рамках фестиваля проходят уроки европейских языков, мастер-классы, выставки, викторины, лекции.