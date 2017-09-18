Генеральный директор Liglass Trading CZ отказался назвать срок внесения первого взноса за ВНК ГЭС

Чешская компания Liglass Trading CZ до сих пор не внесла первый взнос в размере 37 млн евро, обеспечивающий ей право строить гидроэлектростанции в Кыргызстане (Верхне-Нарынский каскад ГЭС). Это подтвердил на пресс-конференции в Бишкеке гендиректор компании Михаэль Смелик, отказавшись при этом уточнить, когда будет заплачена требуемая сумма. «Хочу подчеркнуть, что мы готовы реализовать и довести до конца наши проекты. Работа не остановилась, специалисты работают», - сказал он. Напомним, Liglass Trading CZ выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС и получила право на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 28 июля Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана подтвердил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн долларов. Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в тендере в размере около 30 тыс. долларов.