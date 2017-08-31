Gearspect Group из-за санкций отказалась поставлять оборудование в Россию

Чешская Gearspect Group отказалась через посредника – ОО «Пром-ойл» – поставлять комплекс зубообрабатывающего оборудования «Уралвагонзаводу», сославшись на ужесточение экономических санкций в отношении российских предприятий и непредоставление в связи с этим контргарантии от чешского банка. «Мы не сможем выполнить наш предварительный договор в силу того, что правительство нашей страны не рекомендовало нам проведение процедур поставки по этому контракту», - говорится в письме Gearspect Group, адресованного заказчику. Напомним, осенью 2014 года ЕС ввел санкции в отношении «Уралвагонзавода», введя запрет на долговое финансирование российского концерна.