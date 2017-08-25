«Гастрономический патриот» нацелен на привлечение интереса к региональной продукции

Посредством проекта под рабочим названием «Гастрономический патриот» администрация Южночешского края намрена помочь региональным производителям пищевой продукции привлечь более активное внимание со стороны отечественных потребителей. Составной частью нового проекта станет гастрономическая карта с обозначением магазинов, покупающих продукцию у южночешских компаний-изготовителей и фермеров. ČTK информацию подтвердила гетман края Ивана Страска, представившая программу в рамках проходящего в Чешских Будейовицах международного агросалона «Земля-кормилица».

Агросалон традиционно проходит в Чешских Будейовицах в конце августа. Дегустация региональных продуктов запланирована в павильоне T1 Южночешского края в рамках старейшей и наиболее масштабной сельскохозяйственной выставки в стране.