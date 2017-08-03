Фруктов будет меньше

Антон Каймаков
03-08-2017
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Весенние заморозки и летняя засуха серьезно отразились на урожае фруктов. Например, владельцы самого крупного садоводства Пльзеньского края по поводу яблок заявляют о потерях в объеме 50%, а когда речь заходит о сливах и черешне, то предположения еще более пессимистичные – 95% потерь. Опасения по поводу урожая фруктов высказывают и производители из прославленной Палавы, где климат значительно благоприятней, чем в иных регионах Чешской Республики. Недостаток фруктов скажется и на объемах производства знаменитых чешских крепких напитков – сливовицы, грушковицы и прочих.

 
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