Весенние заморозки и летняя засуха серьезно отразились на урожае фруктов. Например, владельцы самого крупного садоводства Пльзеньского края по поводу яблок заявляют о потерях в объеме 50%, а когда речь заходит о сливах и черешне, то предположения еще более пессимистичные – 95% потерь. Опасения по поводу урожая фруктов высказывают и производители из прославленной Палавы, где климат значительно благоприятней, чем в иных регионах Чешской Республики. Недостаток фруктов скажется и на объемах производства знаменитых чешских крепких напитков – сливовицы, грушковицы и прочих.