Фирмы заинтересованы в трудоустройстве заключенных

В Чехии разрастается общее количество трудоустроенных заключенных. Частные фирмы заинтересованы в использовании труда граждан отбывающих наказание за совершение уголовного преступления. Из привлекают низкие финансовые затраты.

Большинство заключенных выполняют неквалифицированную работу за которую выплачивается зарплата ниже МРОТ (11 тысяч крон - 423 евро). За неквалифицированного работника из числа заключенных фирма ежемесячно перечисляет около 8300 крон (319 евро). Непосредственно зарплата из этой суммы составляет 4500 крон (173 евро). При этом работодатель не должен заботиться о больничных и отпусках.

В настоящее время в Чехии из 22 тысяч граждан, отбывающих наказание в тюрьмах, работой обеспечено почти 9000 заключенных. 5900 человек выполняют заказы частных фирм, а 2700 заключенных трудоустроены непосредственно тюрьмами.