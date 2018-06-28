Фирма Leo Express не будет продана государственным «Чешским железным дорогам»

Leo Express, чешская частная железнодорожная компания, которая была основана инвестиционным банкиром Леошем Новотным, не будет продана или объединена с конкурирующей компанией. Такое заявление сделал глава Leo Express Петер Келер в интервью E15.cz.

По данным издания Lidové noviny, «Чешские железные дороги» изучают условия, на которых они могут приобрести одну из ведущих частных компаний, которые работают на местном рынке железнодорожных перевозок – Leo Express и RegioJet. «Официальных предложений нам не поступало. По состоянию на сегодняшний день сотрудничество с «Чешскими железными дорогами» исключено», - подчеркнул Келер.