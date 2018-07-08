Финансовые криминалисты проверяют агентства недвижимости в Карловых Варах

Чешские финансовые криминалисты взялись за проверку агентств по торговле недвижимостью, работающих в Карловых Варах. Как сообщает MF DNES, первоочередной целью полицейских являются агентства в собственности российских граждан, специализирующиеся на работе с российскими клиентами. Согласно действующему законодательству, торговцы недвижимостью обязаны проверять источники происхождения средств покупателей, однако, как выяснили ревизоры, часть из них этого не делает, как приводится, во избежание негативных последствий.

Начавшиеся проверки не являются случайностью. В Карловых Варах было зарегистрировано увеличение числа заявок о продаже недвижимости, которой владеют россияне. Согласно информации маклеров, к концу прошлого года на продажу было выставлено 20% квартир в курортном ядре города. Причина оттока россиян – экономические санкции и конфликт с Украиной.