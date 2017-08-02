42 миллиона крон (1,6 миллиона евро) планирует перечислить Чехия в Иорданию и Сербию со счета программы по оказанию помощи беженцам и странам, противостоящим миграционной волне. Деньги должны быть использованы на развитие лагерей для беженцев, оказание прямой помощи, подготовку сотрудников, непосредственно работающих с прибывающими мигрантами. Бюджет чешской программы по оказанию помощи беженцам и странам, противостоящим миграционной волне в 2017 году располагает 150 миллионами крон (5,8 миллиона евро). До сих пор было использовано 68 миллионов, которые были перечислены в Македонию и также в Иорданию.