Финансовая помощь Иордании и Сербии

Антон Каймаков
02-08-2017
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42 миллиона крон (1,6 миллиона евро) планирует перечислить Чехия в Иорданию и Сербию со счета программы по оказанию помощи беженцам и странам, противостоящим миграционной волне. Деньги должны быть использованы на развитие лагерей для беженцев, оказание прямой помощи, подготовку сотрудников, непосредственно работающих с прибывающими мигрантами. Бюджет чешской программы по оказанию помощи беженцам и странам, противостоящим миграционной волне в 2017 году располагает 150 миллионами крон (5,8 миллиона евро). До сих пор было использовано 68 миллионов, которые были перечислены в Македонию и также в Иорданию.

 
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