Финансирование загсов по-новому

С 2019 года отделения загс будут финансироваться в зависимости от типов зарегистрированных актов гражданского состояния. Такие изменения содержит проект министерства внутренних дел, который правительство планирует обсудить в среду 18 июля. За запись акта о рождении ребенка загс получит от государства 897 крон (34,6 евро), о браке – 3588 крон (138,5 евро), о смерти – 1794 крон (69,2 евро). На данный момент загсам в год выплачиваются равные дотации на общую сумму 580 миллионов крон (22 376 543 евро). По данным министерства внутренних дел, новая модель финансирования сэкономит около 160 миллионов крон (6 172 839 евро).