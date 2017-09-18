Финансирование вузов будет расширено

Правящая коалиция (социал-демократы, христианские демократы, движение ANO) договорилась о расширении финансирования чешских вузов. Размеры прибавки, однако, определены не были. Данную проблему решит Минфин, так как рамки финансирования вузов будут определены статьями бюджетного плана будущего года, который кабинет министров должен обсуждать через неделю. Одновременно правительство намерено проголосовать и за увеличения зарплат в бюджетной сфере.

Минфин намерен представить на обсуждение кабинета бюджетный план с расширенным объемом, как расходов, так и доходов на 21 миллиард крон (808 миллионов евро). Согласно прогнозу финансового ведомства, рост экономики Чехии в 2018 году составит 3,1%, что на 0,2% больше чем предполагалось ранее.