Филип Пешан может возглавить «Нью-Йорк Рейнджерс»

Наставник «Либереца» Филип Пешан является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает сервер iSport.cz со ссылкой на американского журналиста Адама Германа. Под руководством Пешана «белые тигры» в 2016 году стали чемпионом Чехии, а также дважды выходили в финал Кубка Масарика. Кроме того, молодежная сборная страны, возглавляемая Пешаном, сыграла в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

Помимо Пешана, состав «Нью-Йорка» может пополнить нападающий Филип Пирохта. 21-летний нападающий отыграл нынешний сезон за «Либерец» и в 42 матчах набрал 12 очков.